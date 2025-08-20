Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçınada Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.
Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken Fenerbahçe taraftarları, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz yaptı.
TARAFTARLAR KEREM AKTÜRKOĞLU’NU ALKIŞLA KARŞILADI
Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu’nu dakikalarca alkışladı. Milli futbolcu da taraftarların bu hamlesine alkışla karşılık verdi.
FENERBAHÇE’YE GELMEK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezonun başında Benfica’ya gelen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye gitmek istediği biliniyor. Oyuncu, tarafların bonservis bedelinde anlaşması halinde sarı-lacivertlilere imza atacak.
İLK 11’LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.