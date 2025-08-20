Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz

Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz
Yayınlanma:
Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe'de taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nu alkışlayarak karşıladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçınada Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına artık 1 saatten az bir zaman kalırken Fenerbahçe taraftarları, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu’na sürpriz yaptı.

TARAFTARLAR KEREM AKTÜRKOĞLU’NU ALKIŞLA KARŞILADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu’nu dakikalarca alkışladı. Milli futbolcu da taraftarların bu hamlesine alkışla karşılık verdi.

FENERBAHÇE’YE GELMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Benfica’ya gelen Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye gitmek istediği biliniyor. Oyuncu, tarafların bonservis bedelinde anlaşması halinde sarı-lacivertlilere imza atacak.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Rios, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi