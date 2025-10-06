Fenerbahçe tam kadro Ankara'da: Bak, Saran'dan destek istedi

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Sarı - Lacivertli yönetim tam kadro yer aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Fenerbahçe yönetimi ziyarette tam kadro yer aldı

SARAN'DAN DESTEK İSTEDİ

Görüşmede Fenerbahçe’nin olimpik ve paralimpik branşlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Bakan Bak, Fenerbahçe’nin Türkiye’de amatör sporların gelişimine en çok katkı sağlayan kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, özellikle genç sporcuların desteklenmesi konusunda yeni yönetimden beklentilerini paylaştı.

Saran, Bak'a Fenerbahçe forması hediye etti

BAK'A FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak’a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzası bulunan özel bir forma hediye etti.