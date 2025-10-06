Fenerbahçe tam kadro Ankara'da: Bak, Saran'dan destek istedi

Fenerbahçe tam kadro Ankara'da: Bak, Saran'dan destek istedi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti. Fenerbahçe Yönetimi tam kadro hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından kabul edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Sarı - Lacivertli yönetim tam kadro yer aldı.

Mahfi Eğilmez dayanamadı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladıMahfi Eğilmez dayanamadı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Bakan Osman Aşkın Bak, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

bakan-bak-fenerbahce-yonetimini-kabul-e-950490-282184-001.jpg
Fenerbahçe yönetimi ziyarette tam kadro yer aldı

SARAN'DAN DESTEK İSTEDİ

Görüşmede Fenerbahçe’nin olimpik ve paralimpik branşlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Bakan Bak, Fenerbahçe’nin Türkiye’de amatör sporların gelişimine en çok katkı sağlayan kulüplerden biri olduğunu vurgulayarak, özellikle genç sporcuların desteklenmesi konusunda yeni yönetimden beklentilerini paylaştı.

bakan-bak-fenerbahce-yonetimini-kabul-e-950489-282184.jpg
Saran, Bak'a Fenerbahçe forması hediye etti

BAK'A FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE ETTİ

Görüşmenin sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak’a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzası bulunan özel bir forma hediye etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Spor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi