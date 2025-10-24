Fenerbahçe Stuttgart maçı sonrası: Bu kadar kötüsünü görmedim

Fenerbahçe’nin Stuttgart karşısında aldığı galibiyetin ardından spor yorumcusu Ömer Üründül, hem teknik detayları hem de hakem performansını değerlendirdi.

Üründül, özellikle hakem yönetimine yönelik sert ifadeleriyle dikkat çekti.

Üründül, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco’nun kadro tercihini ve taktik yaklaşımını övdü. İşte Üründül'ü tespiti:

Talisca’yı kulübeye çekti, sağlam Alvarez–İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi.

Rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma ve fırsat buldukça hücum girişimleriyle skor avantajı yakalandı.

Ömer Üründül maçın hakemini eleştirdi

İkinci yarıda Stuttgart’ın baskı kurmasının beklendiğini belirten Üründül, Fenerbahçe’nin taraftar desteğiyle fiziksel sınırlarını zorladığını ifade ederken, "Seyircinin itici gücüyle futbolcular sınırsız enerjilerini gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler" yorumunda bulundu.

HAKEM İSYANI

Maçın hakemi Jakob Kehlet'in performansını ağır şekilde eleştiren Üründül, Avrupa futbolunda uzun süredir bu denli kötü bir yönetim görmediğini söyledi. Üründül "Uzun yıllardır Avrupa’da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim" ifadeleriyle Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'e tepkisini dile getirdi.