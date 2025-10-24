Fenerbahçe Stuttgart maçı sonrası: Bu kadar kötüsünü görmedim

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçın ardından Ömer Üründül dayanamadı. Ünlü yorum "Uzun yıllardır bu kadar kötüsünü görmedim" diyerek açıkladı.

Fenerbahçe’nin Stuttgart karşısında aldığı galibiyetin ardından spor yorumcusu Ömer Üründül, hem teknik detayları hem de hakem performansını değerlendirdi.
Üründül, özellikle hakem yönetimine yönelik sert ifadeleriyle dikkat çekti.

2024/11/08/hbfb.jpgÜründül, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco’nun kadro tercihini ve taktik yaklaşımını övdü. İşte Üründül'ü tespiti:

Talisca’yı kulübeye çekti, sağlam Alvarez–İsmail ikilisini orta sahada görevlendirdi.
Rakibe boşluk bırakmayan, alan daraltan savunma ve fırsat buldukça hücum girişimleriyle skor avantajı yakalandı.

2025/05/19/omer-urundul-kimdir-kac-yasinda-nereli-ne-is-yapiyor-serveti-ne-kadar.webp
Ömer Üründül maçın hakemini eleştirdi

Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladıSedat Kaya yazdı: Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladı

İkinci yarıda Stuttgart’ın baskı kurmasının beklendiğini belirten Üründül, Fenerbahçe’nin taraftar desteğiyle fiziksel sınırlarını zorladığını ifade ederken, "Seyircinin itici gücüyle futbolcular sınırsız enerjilerini gündeme getirerek alışılmış fizik gücü eksikliklerini en aza indirdiler" yorumunda bulundu.

jakob-kehlet.webp
Fenerbahçe cephesinden Jakob Kehlet'e kırmızı kart tepkisi

HAKEM İSYANI

Maçın hakemi Jakob Kehlet'in performansını ağır şekilde eleştiren Üründül, Avrupa futbolunda uzun süredir bu denli kötü bir yönetim görmediğini söyledi. Üründül "Uzun yıllardır Avrupa’da bu kadar kötü bir hakem yönetimi görmedim" ifadeleriyle Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'e tepkisini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

