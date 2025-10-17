Fenerbahçe stadında özel işlem

Fenerbahçe stadında özel işlem
Milli arayı fırsat bilen Fenerbahçe, Chobani Stadı'nın zemininde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübü, futbolda liglere verilen milli arada Chobani Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim yenileme işlemleri gerçekleştirdi.

SAHAYA YENİDEN ÇAKILDI

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sahadaki hibrit liflerin 8 yıllık kullanım süresinin ardından elastikiyetinin azalması sebebiyle saha zemininde yenileme çalışmaları kapsamında hibrit lifler, makina yardımıyla özel bir işlemle sahaya yeniden çakıldı.

ARA EKİM VE KUMLAMA DA YAPILDI

Liflerin çakılması işleminin ardından tüm sahada ara ekim tohumlama işlemi ve kumlama çalışması da yapıldı. Yönetici Adem Köz, yenileme işlemleriyle ilgili stat müdürü Ali Bozan, çim sahalar ve peyzaj müdürü Yusuf Ak ile değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı kararı: Forma giyemeyecekFenerbahçe'de Karagümrük maçı kararı: Forma giyemeyecek

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KONUK EDECEKLER

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

