Fenerbahçe Samsunspor karşısında: İlk 11 belli oldu

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Samsunspor'un ise 3 galibiyeti, 3 beraberliği bulunuyor. 1 kez de yenilen Samsunspor'un puanı 12.

SKRİNİAR SINIRDA

Fenerbahçeli Milan Skriniar, maç öncesi kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

