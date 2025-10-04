Samsun'da Fenerbahçe depremi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun'a geldi.
TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarlar, tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı. Bazı futbolcular, taraftarlara imza dağıttı. Kafile, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti.
KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
Kaynak:Haber Merkezi / AA