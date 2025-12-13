Fenerbahçe sahasında kazanmayı bildi

Fenerbahçe sahasında kazanmayı bildi
Yayınlanma:
Çimsa ÇBK Mersin'i konuk eden Fenerbahçe Opet, parkeden 90-81 galip ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında Çimsa ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu

FENERBAHÇE 9 SAYI FARKLA KAZANDI

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 90-81 galip ayrıldı.

dfdcc.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural

2024/11/08/hbfb.jpg

Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14

1. Periyot: 25-13

Devre: 53-37

3. Periyot: 78-55

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Spor
Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia
Rıdvan Dilmen'den Icardi ile yönetim arasında yaşananlar hakkında olay iddia
Yunus Akgün: Ağrılarım var
Yunus Akgün: Ağrılarım var
Erol Bulut neden kaybettiklerini açıkladı
Erol Bulut neden kaybettiklerini açıkladı