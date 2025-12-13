Fenerbahçe sahasında kazanmayı bildi
Çimsa ÇBK Mersin'i konuk eden Fenerbahçe Opet, parkeden 90-81 galip ayrıldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında Çimsa ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE 9 SAYI FARKLA KAZANDI
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 90-81 galip ayrıldı.
DETAYLAR
Hakemler: Fatih Güler, İsmail Bindir, Müevver Özemre
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 17, Meesseman 19, Mccovan 12, Mc Bride 11, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 8, Rupert 5, Tuana Vural
Çimsa ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 27, Burke 8, Esra Ural Topuz, Vanloo 7, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Sinem Ataş 9, Sventoraite 7, Geiselsoder 14
1. Periyot: 25-13
Devre: 53-37
3. Periyot: 78-55