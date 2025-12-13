Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Konyaspor maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, maç sonucuna dair tahminde bulundu.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla maçı Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta üstlenecek.

“FENERBAHÇE ÇOK RAHAT YENER”

Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, maç sonucunu da tahmin etti. Durmaz, mücadele için “Fenerbahçe çok rahat yener” dedi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 15 haftada 33 puan toplamayı başaran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 16 puandaki Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor.

ÇAĞDAŞ ATAN LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ KOVALAYACAK

Geçtiğimiz kasım ayının başında Konyaspor’un başına geçen Çağdaş Atan, takımın başında 4 Süper Lig maçına çıkarken henüz galibiyet alamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

