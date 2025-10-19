Fenerbahçe maçında penaltı: Gol perdesi açıldı

Fenerbahçe maçında penaltı: Gol perdesi açıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken penaltı kararı geldi.

ALİ ŞANSALAN PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 19. dakikasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Dorgeles Nene, yerde kaldı. VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

ksfgn.jpg

TALISCA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdiFenerbahçe Galatasaray'ı devirdi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Kadıköy'de yaşananlara dayanamadı: Stadı terk etti
Kadıköy'de yaşananlara dayanamadı: Stadı terk etti
TFF'den Galatasaray'ı kızdıran karar
TFF'den Galatasaray'ı kızdıran karar
Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu