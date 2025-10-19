Fenerbahçe maçında penaltı: Gol perdesi açıldı
Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken penaltı kararı geldi.
ALİ ŞANSALAN PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine giren Dorgeles Nene, yerde kaldı. VAR’ın müdahalesiyle pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
TALISCA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl