Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak.

AZ SAYIDA TARAFTAR KARŞILADI

Sarı- lacivertli kafileyi bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftar, teknik heyete ve futbolculara çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Sarı- lacivertli ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Konya’ya giden takımın 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif” (DHA)