Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı öncesi yıkıldı
Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Fenerbahçe, Nelson Semedo'nun son durumuna dair açıklama yaptı.
SOL KASUK BÖLGESİNDE KAS YARALANMASI
Açıklamada Benfica maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.