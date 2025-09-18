Fenerbahçe gemileri yaktı
Alanyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin hakem öfkesi dinmek bilmiyor. Sarı Lacivertli kulüpten çok sert bir paylaşım geldi.
Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Gol düellosuna sahne olan mücadele, sadece skoruyla değil, hakem kararlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.
Özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlar, Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların yoğun tepkisine neden oldu.
Sarı - Lacivertli camia, maçın kaderini etkileyen kararlar nedeniyle hakem yönetimini sert şekilde eleştirdi. Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oturdu.
Maçtan bir gün sonra Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Tartışmalı pozisyonların yer aldığı bir video yayınlayan kulüp, gönderiye sadece iki kelime yazdı:
“Hesap zamanı.”
İŞTE O PAYLAŞIM:
