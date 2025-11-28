Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin biletleri satışa sunuldu. Mücadele, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
BİLET SATIŞ PROGRAMI:
28 Kasım Cuma, 17.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci Üyeler (1 adet bilet)
29 Kasım Cumartesi, 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri (1 adet bilet)
30 Kasım Pazar, 11.00: Genel satış
Satışlar yalnızca www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.
Satılan biletler transfere kapalı olacak.
Maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet alamayacak.
İŞTE BİLET FİYATLARI:
Tribün / Blok / Fiyat (TL)
Kuzey – Spor Toto Tribünü 2 bin 500 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst A-I Blok 4 bin 750 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst B-H Blok 5 bin 250 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst C-G Blok 6 bin 200 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst D-F Blok 7 bin 000 TL
Fenerium Üst – Maraton Üst E Blok 7 bin 500 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt A-I Blok 10 bin 400 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt B-H Blok 12 bin 000 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt C-G Blok 14 bin 350 TL
Fenerium Alt – Maraton Alt Adidas D-F Blok 16 bin 300 TL
VIP (Maraton Alt – Fenerium Alt Adidas E Blok) 49 bin 350 TL
Misafir Tribünü 2 bin 500 TL
CEZALI BLOKLAR:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle aşağıdaki bloklarda yer alan taraftarlar Galatasaray derbisine giriş yapamayacak:
Spor Toto Tribünü D – E Blok