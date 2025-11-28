Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de merakla beklenen 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak dev derbinin biletleri satışa çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin biletleri satışa sunuldu. Mücadele, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

BİLET SATIŞ PROGRAMI:

28 Kasım Cuma, 17.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci Üyeler (1 adet bilet)

29 Kasım Cumartesi, 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri (1 adet bilet)

30 Kasım Pazar, 11.00: Genel satış

Satışlar yalnızca www.passo.com.tr üzerinden yapılacak.

Satılan biletler transfere kapalı olacak.

Maça 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet alamayacak.

İŞTE BİLET FİYATLARI:

Tribün / Blok / Fiyat (TL)

Kuzey – Spor Toto Tribünü 2 bin 500 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst A-I Blok 4 bin 750 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst B-H Blok 5 bin 250 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst C-G Blok 6 bin 200 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst D-F Blok 7 bin 000 TL

Fenerium Üst – Maraton Üst E Blok 7 bin 500 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt A-I Blok 10 bin 400 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt B-H Blok 12 bin 000 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt C-G Blok 14 bin 350 TL

Fenerium Alt – Maraton Alt Adidas D-F Blok 16 bin 300 TL

VIP (Maraton Alt – Fenerium Alt Adidas E Blok) 49 bin 350 TL

Misafir Tribünü 2 bin 500 TL

CEZALI BLOKLAR:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Kayserispor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle aşağıdaki bloklarda yer alan taraftarlar Galatasaray derbisine giriş yapamayacak:

Spor Toto Tribünü D – E Blok

