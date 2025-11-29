Fenerbahçe Galatasaray derbisi tahmini: Liverpool detayı

Futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımların stratejilerini ve kritik oyuncu eksikliklerini değerlendirdi. Bilgiç özellikle Okan Buruk'un sahaya kaybetmemek için çıkacağını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig’in zirvesini belirleyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Sarı Kırmızılılarda Osimhen'in durumu belirsizliğini koruyor.
Deneyimli yorumcu Gürcan Bilgiç, dev maç öncesinde iki takımın kadro tercihleri, oyun planları ve yıldız oyuncuların önemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ÖN PLANA ÇIKACAK İSİMLER

Bilgiç, derbilerin sonucunu büyük oyuncuların belirleyeceğini vurgulayarak “Asensio, Skriniar, Icardi, Osimhen oynarsa Torreira... Bu isimler öne çıkacaktır” dedi. Ayrıca Avrupa maçlarının ikinci planda kaldığını, teknik direktörlerin sakatlık riskine karşı bazı oyuncuları koruduğunu hatırlattı.

Gürcan Bilgiç: Osimhen yoksa sıkıntı var

LIVERPOOL PERFORMANSI

Okan Buruk’un kaybetmemek için oynayacağını söyleyen Bilgiç, Galatasaray’ın sahasında alan kapatan, agresif mücadele eden ve fırsat kollayan bir oyun sergileyeceğini belirtti. “Şundan eminim; Okan Buruk kaybetmemek için oynayacak. Galatasaray'dan bir Liverpool performansı izleriz. Sahasında bekleyen, alanlarını kapatan, agresif mücadele eden, atak için fırsat arayan bir Galatasaray. Mourinho’yu topu Fenerbahçe’ye vererek yenmişti, şimdi de farklı bir stratejisi olmayacak” ifadelerini kullandı.

TEDESCO'NUN DERBİ PLANI

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco’nun da derbilerin kaybedilmemesi gerektiğini bildiğini söyleyen Bilgiç, “Ferencvaros maçı onun için derbi provasıydı. Eksik oyuncuları takıma koyun ve Fenerbahçe’yi hayal edin” yorumunu yaptı.

Gürcan Bilgiç: Tedesco derbi provasını yaptı

"OSIMHEN YOKSA SIKINTI VAR"

Galatasaray’ın santrfor gücüne dikkat çeken Bilgiç, “Üç senedir önce Icardi, sonra Osimhen performansıyla şampiyon oldular. Bu oyuncuların gerilemesi takımı da oyunu da etkiliyor. Barış Alper Yılmaz yükü taşıyamıyor. Osimhen yoksa, Galatasaray için her maç meçhule giden bir yol” dedi.

