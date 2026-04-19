Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi uyardı: Bilet için 2 şart koydu

Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detayları duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, bilet almak isteyen taraftarlar için en az şarttan birini yerine getirme zorunluluğunun olduğunu belirtti.

Süper Lig’in 31’inci haftasında 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü için toplam 2 bin 488 bilet ayrıldığını açıkladı.

BİLET İÇİN 2 ŞART KOŞULDU

Fenerbahçe, bilet alacak taraftarlar için iki kriter belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak ve 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olma şartı koyuldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması için Kulübümüze ayrılan deplasman tribünü biletlerine ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Kulübümüze tahsis edilen toplam deplasman tribünü bilet sayısı 2.488’dir. Yoğun talepler nedeniyle bilet dağıtımı taraftarlarımızın sezon boyunca takımımıza gösterdiği destek ve devamlılık esas alınarak gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda, bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir: 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak, 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir. Bilet talep toplama süreci, kulübün resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.
Başvurular; 20 Nisan Pazartesi saat 09.00’da başlayacak olup, 21 Nisan Salı 2026 saat 09.00’da sona erecektir. Belirtilen süre sonrasında başvuru linki erişime kapatılacaktır. Tüm sürecin belirlenen kriterler doğrultusunda yürütüleceğini bilgilerinize sunarız."

