Fenerbahçe derbisi öncesi Sikan sürprizi

Trabzonspor’da Danylo Sikan’ın sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Danylo Sikan’ın sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı.

Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağ diz dış bölgesinde sinir zedelenmesi olduğunu ifade etti.

DERBİ KADROSUNDA YOK!

