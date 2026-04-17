Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.
AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Süper Lig’de sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Çaykur Rizespor, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
