Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE
Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe’nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.
AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Süper Lig’de sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 5-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 66 puanla 2. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Çaykur Rizespor, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8. sırada yer alıyor.