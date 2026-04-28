Fenerbahçe başkan adaylarının görüştüğü teknik direktörler ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

Sezon sonuna kadar takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Kulübün internet sitesi üzerinden açıklama yapan Saran, “Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum. Bu kararı, Fenerbahçemizin önünü açmak ve camiamızın önünde yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak adına aldım.” ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın başkanlık seçiminde aday olmayı düşünmediği ifade edildi.

BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Seçim açıklaması sonrası Fenerbahçe’de başkan adaylarının da resmi olarak adaylığını açıklaması bekleniyor.

Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk’ün başkanlığa aday olması bekleniyor.

GÖRÜŞÜLEN TEKNİK DİREKTÖRLER ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, NOW Spor’da yaptığı açıklamada başkan adaylarının dünyaca ünlü teknik direktörler ile görüştüğünü açıkladı.

Sabuncuoğlu açıklamasında, "Fenerbahçe başkan adaylarından Jürgen Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gidenler var. Maresca, Manchester City'yi, Jurgen Klopp ise Real Madrid'i bekliyor. Xabi Alonso Liverpool olmazsa İspanya'da kalmayı tercih ediyor, ona da gidenler var." dedi.