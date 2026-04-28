Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği maçta penaltı kaçıran Anderson Talisca, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı sonrası sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, sorumluluğu üzerine aldı.

''SORUMLULUK BANA AİT''

Anderson Talisca yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum.
Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam." ifadelerini kullandı.

