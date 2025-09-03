Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak

Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi bir anlaşmasını daha duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmasını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, kadın voleybol takımı için Mefa Group'la anlaşma imzalayacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız ile Mefa Group arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, 5 Eylül Cuma günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Hulusi Belgü ve Mefa Group Genel Müdürü Yunus Ekinci’nin katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 11.00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

