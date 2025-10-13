Federasyonun Victor Osimhen talimatı Galatasaray'ı kızdırdı

Federasyonun Victor Osimhen talimatı Galatasaray'ı kızdırdı
Yayınlanma:
Benin'i konuk edecek Nijerya'da federasyonun, Victor Osimhen kararı Galatasaray'da rahatsızlığa neden oldu.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya sahasında Benin ile karşı karşıya gelecek. 14 Ekim Salı günü, Godswill Akpabio Uluslararası Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

2026 Dünya Kupası’na katılmak için mutlaka galip gelmesi gereken Nijerya’da Galatasaraylıları korkutacak bir gelişme yaşandı.

Ahmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladıAhmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladı

NIJERYA’DA VICTOR OSIMHEN TALİMATI

Nijerya Futbol Federasyonu’ndan üst düzey bir yetkili, teknik direktör Eric Chelle’ye verdiği talimatta Victor Osimhen’in sakatlık harici 90 dakika boyunca sahada kalmasını istedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Victor Osimhen’in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemediğini hatırlatan taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

kapak-213207.webp

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN

Nijeryalı futbolcunun toprak sahada çalıştırılması ve eski bir otobüsle seyahat ettirilmesi sarı-kırmızılılarda rahatsızlığa neden oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Spor
2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
2026 Dünya Kupası'nı 21 takım garantiledi
Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti
Berke Özer'e verilecek ceza ortaya çıktı: Milli takımı izinsiz terk etmişti
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş
Milli takımı Kocaeli'nde bekleyen sürprizi açıkladı: Şimdiye kadar görülmemiş