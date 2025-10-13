Federasyonun Victor Osimhen talimatı Galatasaray'ı kızdırdı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Nijerya sahasında Benin ile karşı karşıya gelecek. 14 Ekim Salı günü, Godswill Akpabio Uluslararası Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

2026 Dünya Kupası’na katılmak için mutlaka galip gelmesi gereken Nijerya’da Galatasaraylıları korkutacak bir gelişme yaşandı.

Ahmet Çakar Victor Osimhen'in alabileceği ağır cezayı açıkladı

NIJERYA’DA VICTOR OSIMHEN TALİMATI

Nijerya Futbol Federasyonu’ndan üst düzey bir yetkili, teknik direktör Eric Chelle’ye verdiği talimatta Victor Osimhen’in sakatlık harici 90 dakika boyunca sahada kalmasını istedi.

Victor Osimhen’in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemediğini hatırlatan taraftarlar bu karara tepki gösterdi.

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN

Nijeryalı futbolcunun toprak sahada çalıştırılması ve eski bir otobüsle seyahat ettirilmesi sarı-kırmızılılarda rahatsızlığa neden oldu.