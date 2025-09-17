Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye destek

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye destek
Yayınlanma:
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim katıldığı bir televizyon programında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu oldu.
72 yaşındaki tecrübeli isim, Fenerbahçe’nin uzun süredir süren şampiyonluk hasretine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SESLENDİ

Fenerbahçe’nin son yıllarda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayamaması üzerine konuşan Fatih Terim, bu durumu olağan karşılamak gerektiğini vurgulayarak Sarı Lacivertlilere destek verdi.

Terim, “Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa’da 30-40 sene şampiyon olamayan takımlar var. Bu durumu sağlıklı değerlendirmek lazım. Aksi halde düşünme biçiminiz bile zarar görür” sözleriyle Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu.

Fatih Terim’in bu sözleri, hem Fenerbahçe camiasına sabır çağrısı olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

