Fatih Terim: Avrupa'da ondan daha yetenekli genç oyuncu yok

Yayınlanma:
Teknik direktör Fatih Terim, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için "Yeni neslin en iyilerinden biri" dedi.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, "Milan-Fiorentina maçını sizce kim kazanacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Dürüst olmak gerekirse maçı kesinlikle televizyondan ilgiyle izleyeceğim. Eğlenceli ve sonuna kadar çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Tüm Milan ve Fiorentina taraftarlarına kocaman bir sevgi gönderiyorum. İtalya'ya hâlâ büyük bir sevgim var. Orası benim ikinci evim ve her zaman öyle kalacak."

"ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR"

Terim, Kenan Yıldız'la ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli genç oyuncu göremiyorum. Yeni neslin en iyilerinden biri ve henüz 20 yaşında olduğu düşünüldüğünde ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Gelişip, dünyanın en iyilerinden biri olmak için önünde kesinlikle uzun bir yol var.

Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandıFatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki yıldızımız daha var. Bu üçlüyle iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hepsi Avrupa'nın en üst düzey takımlarında oynuyor ve fark oluşturuyor."

