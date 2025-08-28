Fatih Tekke kararını verdi: Çalışmalar başladı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına orta sahaya takviye çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda Watford forması giyen Imran Louza’yı gündemine aldı.

26 yaşındaki Faslı futbolcu, merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra ön libero ve 10 numara rollerinde de görev alabiliyor.

Bu çok yönlülük, teknik heyetin Louza transferine özel bir önem vermesine neden oldu. Fatih Tekke’nin oyuncu için yönetime sunduğu olumlu değerlendirme, sürecin resmiyet kazanmasını sağladı.

Fatih Tekke, Imran Louza'yı takımda görmek istiyor

Watford ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Louza için Trabzonspor yönetimi ilk resmi adımı attı. Ancak oyuncu cephesinden gelen geri dönüşler, beklentilerin gerisinde kaldı. Faslı yıldızın İngiltere’deki kariyerine devam etme isteği, transferin zora girmesine neden oldu.

RUS TEMSİLCİSİ DE DEVREDE

Louza için yalnızca Trabzonspor değil, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova da devreye girdi. Moskova ekibinin sunduğu cazip teklif, Bordo-Mavililer’i yeni bir strateji geliştirmeye itti. Yönetim, oyuncuyu ikna edebilmek adına teklifini güncelleyerek yeniden masaya oturmayı planlıyor.