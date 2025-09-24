Fatih Altaylı Formula 1'deki büyük Türkiye skandalını aktardı! Böyle bir mesaj gönderildi mi?

Uluslararası Otomobil Federasyonu ( FIA ) Komisyonu üyesi de olan Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada dolaşan bazı iddiaları sert dille eleştirdi.

Cezaevin'den yazdığı mektupta Altaylı, özellikle “Bakü Grand Prix’si 2030’a kadar uzatıldı, İstanbul ihtimali sıfırlandı” yorumlarına tepki gösterdi:

"İstanbul'a bir F1 yarışı gelme ihtimali yüzde 1 idi. Bakü anlaşmayı 2030'a kadar uzatınca ihtimal sıfıra düştü" diyenlere yanıt veren Altaylı, bu yorumları "zırva" olarak nitelendirdi.

Söz konusu iddiaların, İstanbul Park’ı “babalarının çiftliği gibi” kullanan çevreler tarafından yayıldığını belirtti. Altaylı, bu kişilerin F1’in Türkiye’ye gelmemesi için F1 yönetimine e-posta bile gönderdiğini öne sürdü:

"Bunların Türkiye'ye F1 yarışı gelmesin diye F1 yönetimine yolladıkları mailleri bilseniz mideniz bulanır."

"MADRİD BELİRLEYECEK"

Altaylı, İstanbul’un Formula 1 takvimine girmesinin Bakü ile değil, Madrid ile ilişkili olduğunu vurguladı:

"İstanbul'un Formula 1 takvimine alınmasının Bakü yarışı ya da Azerbaycan Grand Prix'siyle alakası yok. Türkiye'nin 2026 takviminde yer bulabilmesi Bakü ile değil, Madrid ile ilgili."

Madrid pistinin zamanında tamamlanamaması durumunda İstanbul'un ciddi bir aday hâline geleceğini ifade etti:

"Madrid pistini yetiştiremez ise o yarışın İstanbul'a gelmesi büyük olasılık."

Bu bilgiyi cezaevine girmeden önce Madrid’den de yazdığını hatırlatan Altaylı, kamuoyunu yanlış yönlendiren yorumculara "komik olmayın" diyerek çıkıştı.

Altaylı, Formula 1’in mali boyutuna da dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişte yıllık 12 milyon dolarlık bir ödeme ile F1 yarışlarını getirdiğini hatırlattı. Ancak bugün durumun çok farklı olduğunu söyledi:

"Bugün F1 için Suudi Arabistan gibi, Dubai gibi ülkeler yıllık 100 milyon dolar gibi bir para ödüyorlar. Kapı yıllık 60 milyon dolardan açılıyor."

Bu nedenle birçok Avrupa pistinin takvimden çekildiğini dile getirdi. Hollanda'daki Zandvoort pisti de bu maliyetleri karşılayamadığı için artık takvimde yer almadığını belirten Altaylı, Türkiye'nin de düşük bir bütçeyle 2027 sonrası için takvime girmeye çalıştığını aktardı.

SKANDAL MAİLİ AÇIKLADI

Altaylı, Türkiye'den bazı kişilerin Formula 1 yönetimine mail atarak indirim yapılmaması gerektiğini söylediğini iddia etti: