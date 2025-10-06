Fabio Cannavaro Özbekistan'da imzayı attı

Fabio Cannavaro Özbekistan'da imzayı attı
Yayınlanma:
Özbekistan Milli Takımı'nda Fabio Cannavaro dönemi başladı.

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan futbolunun ünlü ismi Fabio Cannavaro getirildi.

Açıklama Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından yapıldı ve Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği duyuruldu.

58 yaşındaki Cannavaro, İtalya'nın ünlü takımları Napoli, Parma, Inter, Juventus gibi takımların yanı sıra İspanyol devi Real Madrid'te de futbol oynamıştı.

SON TAKIMI DİNAMO ZAGREB'Tİ

Daha sonra teknik direktörlüğe adımını atan Cannavaro, Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev yaptı. Son olarak da Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Spor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Erman Toroğlu: Icardi yediği tabağa tükürüyor
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var
Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Paranın hepsi gelmedi