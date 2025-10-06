Fabio Cannavaro Özbekistan'da imzayı attı

Özbekistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan futbolunun ünlü ismi Fabio Cannavaro getirildi.

Açıklama Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından yapıldı ve Timur Kapadze'nin yerine teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro'nun getirildiği duyuruldu.

58 yaşındaki Cannavaro, İtalya'nın ünlü takımları Napoli, Parma, Inter, Juventus gibi takımların yanı sıra İspanyol devi Real Madrid'te de futbol oynamıştı.

SON TAKIMI DİNAMO ZAGREB'Tİ

Daha sonra teknik direktörlüğe adımını atan Cannavaro, Çin Milli Takımı, Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento ve Udinese'de görev yaptı. Son olarak da Dinamo Zagreb'i çalıştırdı.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda ikinci sırayı alan Özbekistan, turnuvaya katılma hakkı kazanmıştı.