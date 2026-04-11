Evdeki bütün parası çalınan Fenerbahçeli Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı

Evdeki bütün parası çalınan Fenerbahçeli Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçeli Milan Skriniar, taşındığı sırada parasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Slovak futbolcunun ifadesine ulaşıldı.

Fenerbahçe'nin Slovakyalı futbolcusu Skriniar, Beykoz'daki bir site içerisinde bulunan villasından taşınma işlemleri gerçekleştirilirken para çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Skriniar'ın evinin 2'nci katındaki bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 euro ve 1000 lira çalındığını tespit etti.

SKRINIAR'IN İFADESİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Slovak futbolcu ifadesinde saat 11.00 sıralarında firma yetkililerinin geldiğini ve 16.30’a kadar eşyaları yükleme sürecinin sürdüğünü kaydetti. Kendisinin eve 20.30’da geldiğini söyleyen Skriniar, komidini kontrol ettiğinde 26 bin Dolar, 4 bin 400 Euro, ve bin lirasının çalındığını fark ettiğini dile getirdi.

milan-skriniar-185458.webp

EVE ÇAĞIRIP POLİSE TESLİM ETTİ

Bunun üzerine nakliye çalışanlarını eve çağıran Milan Skriniar şüphelileri polise teslim etti. Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A. ekiplerce ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

İfade işlemleri sürerken polis ekiplerinin sitedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

