Eskişehirspor Karşıyaka için 35.5 yaptı

Eskişehirspor ve Karşıyaka'yı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü karşı karşıya getirecek maç öncesi taraflardan birbirlerine bilet jesti geldi.

Eskişehirspor, kendi sahasında oynanacak maç öncesi Karşıyaka taraftarları için biletleri 35.5 TL'ye indirdi.

Karşıyaka da bu jeste ikinci yarıda oynanacak rövanşın biletlerini Eskişehir taraftarları için kentin plaka numarasına ithafen 26 TL yapacağını duyurdu.

Karşıyaka grupta şampiyonluk yarışında 11 maç sonunda namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alırken, yine yarışın iddialı ekibi Eskişehirspor üst üste 4 galibiyetle 23 puana ulaştı ve üçüncü sıraya çıktı.

KARŞIYAKA TEŞEKKÜR ETTİ

Karşıyaka yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın Eskişehir’de oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman bilet fiyatlarını 35.50 TL olarak belirleyerek önemli bir jestte bulunan Eskişehirspor Başkanı Sayın Ulaş Entok’a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür ederiz. Bu nazik uygulama, sportif rekabetin ötesinde dayanışma kültürünün ve sporun birleştirici gücünün değerli bir örneğidir. Fair-play anlayışının sahada olduğu kadar saha dışında da yaşatılması, futbolumuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu güzel yaklaşım doğrultusunda, ligin ikinci yarısında İzmir’de oynanacak karşılaşma için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 TL olarak belirlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."