Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. ve 72. dakikalarda Kayode, 26. dakikada Amilton ve 62. dakikada Alper Karaman'dan geldi.

Hatayspor'un tek golünü 51. dakikada Bamgboye attı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Hatayspor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

ESENLER EROKSPOR SERİYE BAĞLADI

Lige Adana Demirspor beraberliği ve Vanspor FK yenilgi ile başlayan Esenler Erokspor, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazandı ve galibiyet serisi yaptı.

Hatayspor ise oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve henüz galibiyet yüzü göremedi.