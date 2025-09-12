Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet

Esenler Erokspor'dan farklı galibiyet
Yayınlanma:
1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-1 yendi.

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ve Hatayspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. ve 72. dakikalarda Kayode, 26. dakikada Amilton ve 62. dakikada Alper Karaman'dan geldi.

EuroBasket'te ilk finalist belli olduEuroBasket'te ilk finalist belli oldu

Hatayspor'un tek golünü 51. dakikada Bamgboye attı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Hatayspor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

ESENLER EROKSPOR SERİYE BAĞLADI

Lige Adana Demirspor beraberliği ve Vanspor FK yenilgi ile başlayan Esenler Erokspor, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazandı ve galibiyet serisi yaptı.

Hatayspor ise oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve henüz galibiyet yüzü göremedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Spor
Başakşehir'den transferin son günü imza şov
Başakşehir'den transferin son günü imza şov
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı