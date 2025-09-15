Erzurum'da kazanan çıkmadı
1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Taraflar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmada taraftara kapalı maraton tiribünlerinde "Filistin yalnız değildir" ve " Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankartlar yer aldı, reklam panolarında ise "soykırıma hayır, Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verildi.
DETAYLAR
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Harun Reşit Güngör
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 63 Murat Cem Akpınar), Eren Tozlu (Dk. 90 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 90 Muhammed Furkan Özhan) Mustafa Fettahoğlu (Dk. 63 Martın Rodriguez)
Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar (Dk. 84 Batuhan Çakır), Mete Kaan Demir (Dk. 68 Burak Altıparmak), Kakuta (Dk. 84 Eren Erdoğan), Akuazaoku (Dk. 59 Emre Demir), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Kolovetsios, Vukovic, Burak Çoban, Caner Erkin
Sarı Kartlar: Dk. 25 Giorbelidze, Dk. 68 Orhan Ovacıkılı, Dk. 90+4 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK) Dk.6 Salih Dursun, Dk. 45+3 Vukovic, Dk. 87 Emre Demir (Sakaryaspor)
Goller: Dk. 69 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 76 Benhur Keser (Erzurumspor FK)