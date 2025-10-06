TFF 2. Lig’in 7. haftasında Kırklarelispor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor’da çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Yeşil - Beyazlı ekipte teknik direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül, karşılaşma sonrası görevlerinden istifa etti. Yönetim kurulu, iki ismin ayrılığını resmi açıklamayla duyurdu.

Adem Çağlayan görevini bıraktı

RESMİ AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül’ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Yeşil Beyazlı camiada yeni bir dönemin kapısını araladı.

ERTUĞRUL SAĞLAM BURSASPOR'A

Bursasporluyuz sitesinde yer alan habere göre, kulüp yönetimi yeni teknik direktör arayışına hızla başladı. Listenin en üst sırasında ise Bursaspor tarihine adını altın harflerle yazdıran şampiyon teknik adam Ertuğrul Sağlam bulunuyor.

Sosyal medyada Bursaspor taraftarları da deneyimli teknik adam için kampanya başlattı. Ertuğrul Sağlam Bursaspor'a etiketiyle Yeşil Beyazlı taraftarlar yönetime mesaj gönderdi.

Ertuğrul Sağlam Bursaspor'la şampiyonluk yaşadı

Ertuğrul Sağlam, 2009 - 10 sezonunda Bursaspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihinin en büyük başarısına imza atmıştı.

Bursa için felaket çanları çalıyor!

Yeşil - Beyazlı taraftarlar, kulübün içinde bulunduğu zorlu süreçte yeniden ayağa kalkmak için Sağlam’ın göreve getirilmesini umutla bekliyor. Tecrübeli teknik adamın yeniden Bursaspor’un başına geçmesi, hem saha içi performans hem de camia bütünlüğü açısından önemli bir hamle olarak görülüyor.