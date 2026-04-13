Ertuğrul Doğan söz verdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek ekonomik destek çağrısında bulundu. Doğan, kulübün sürdürülebilir yapıya kavuşması için taraftar ve iş dünyasının katkısının kritik olduğunu vurguladı.

Trabzonspor’un en önemli gündem maddesinin ekonomik yapı olduğunu belirten Doğan, camianın tüm paydaşlarını destek olmaya davet ederek, “Trabzonspor’un en büyük problemi maddi konular. Trabzonspor’un iş adamlarımızı, taraftarlarımızı TS Club’un yaptığı kampanyalara katılmaya, forma almaya davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek sezonun kombinelerini de çıkaracağız. Taraftarlarımızı buna da davet edeceğiz” dedi.

‘LOCA KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ VAR’

Kulüp olarak loca kampanyası başlattıklarını ifade eden Doğan, iş dünyasına çağrısını yineleyerek, “Şu anda bir loca kampanyası yapıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve camiamızdan iş insanlarımızı localarımızı almaya davet ettik. Sağ olsunlar karşılıksız kalmadı. Nevzat Aydın’a, Esat Emanet’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘TRABZONSPOR’UN BÜYÜKLÜĞÜ BURADA’

Trabzonlu olmayıp Trabzonspor’a gönül verenlerin önemine dikkat çeken Doğan, “Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olanlar bizim açımızdan çok farklı insanlar. Bu, Trabzonspor’un büyüklüğünü gösteriyor. Sayın Nevzat Aydın’a ve Nevzat Kaya’ya teşekkür ediyorum. Birçok iş adamı arkadaşımızı aradım, destek veren herkese tek tek teşekkür edeceğim” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ 2061’

Localara olan ilginin uzun vadeli hedeflerle sürdüğünü belirten Doğan, “Localarını 2040 yılına kadar uzatan yönetici arkadaşlarımız var. Hedefimiz 2061. İnşallah desteklerle bu süreç devam edecek. Bu bizim için çok önemli” dedi.

‘EKONOMİK GÜÇ BAŞARIYI GETİRECEK’

Kulübün mali yapısının sahaya doğrudan etki ettiğini ifade eden Doğan, “Trabzonspor’da maaşların gününde yatması, primlerin ödenmesi en önemli konudur. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu an, profesyonel bir anlayışla yönetildiğinde camianın gücüyle her yıl her mücadeleyi verir. Herkes çok rahat olsun” dedi.(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı