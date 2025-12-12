Ertuğrul Arslan: Hep beraber oturup düşünmeliyiz

Ertuğrul Arslan: Hep beraber oturup düşünmeliyiz
1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, ''Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hallere geldiğini hep beraber oturup düşünmeliyiz'' dedi.

Arslan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi takımına rakiplerini hafife almamalarını söylediğini anlattı.

''HEP BERABER OTURUP DÜŞÜNMELİYİZ''

Adana Demirspor'a saygı duyulması gerektiğini belirten Arslan, "Adana Demirspor'un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hallere geldiğini hep beraber oturup düşünmeliyiz. Maçta 3 puanı aldık. Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşmada kötü performans sergilediklerini ifade etti.

Boluspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "Vasat bir oyun ortaya koyduk. Ne kadar dirensek de rakip bizden daha güçlüydü. İkinci yarıya biraz daha mücadeleci bir ekiple çıktık. Daha çok koştular, mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

