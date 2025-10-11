Erol Bulut resmen açıklandı: Geri döndü

Yayınlanma:
Teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor ile anlaşarak Süper Lig'e geri döndü.

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalyaspor paylaşımında, “Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” sözlerini sarf etti.

Erol Bulut, Antalyaspor''da

PUAN DURUMU

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Antalyaspor topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

EN SON CARDIFF CITY’Yİ ÇALIŞTIRDI

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’yi çalıştıran Erol Bulut, takımın başında 58 maça çıktı ve 1.28 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
