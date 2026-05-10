Erokspor 1 farkla kazandı

Erokspor 1 farkla kazandı
Yayınlanma:
Safiport Erokspor, Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-69 yenmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Safiport Erokspor’a 70-69 yenildi.
Maçın ilk periyodunda 27-21 önde olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibi Safiport Erokspor karşısında ilk yarıyı ise 43-39 geride tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da 62-57 geride kalan Denizli ekibi maçı 70-69 kaybetti. Daha önce ligi dokuzuncu sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Denizli ekibi bu skorla 12 galibiyette kaldı. Play-Off biletini alan Erokspor ise 30 haftalık normal sezon sonunda 17 galibiyete ulaştı.

MAÇTAN DETAYLAR

  • SALON: Pamukkale Üniversitesi
  • HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
  • YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Zoriks 13, Miles 10, Roko Badzim 14, Cazalon 8, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu, Omic, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı
  • SAFİPORT EROKSPOR: Crawford 11, Simmons 13, Thurman 13, Egehan Arna 2, Love 13, Ozan Yılmaz 3, Galloway 5, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 2
  • 1’İNCİ PERİYOT: 27-21
  • DEVRE: 39-43
  • 3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-62 (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Spor
Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe
Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Erden Timur Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı: Mektup yolladı
Erden Timur Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı: Mektup yolladı