Erokspor 1 farkla kazandı
Safiport Erokspor, Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-69 yenmeyi başardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Safiport Erokspor’a 70-69 yenildi.
Maçın ilk periyodunda 27-21 önde olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibi Safiport Erokspor karşısında ilk yarıyı ise 43-39 geride tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da 62-57 geride kalan Denizli ekibi maçı 70-69 kaybetti. Daha önce ligi dokuzuncu sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Denizli ekibi bu skorla 12 galibiyette kaldı. Play-Off biletini alan Erokspor ise 30 haftalık normal sezon sonunda 17 galibiyete ulaştı.
MAÇTAN DETAYLAR
- SALON: Pamukkale Üniversitesi
- HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
- YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Zoriks 13, Miles 10, Roko Badzim 14, Cazalon 8, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu, Omic, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı
- SAFİPORT EROKSPOR: Crawford 11, Simmons 13, Thurman 13, Egehan Arna 2, Love 13, Ozan Yılmaz 3, Galloway 5, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 2
- 1’İNCİ PERİYOT: 27-21
- DEVRE: 39-43
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-62 (DHA)