Erokspor 1 farkla kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Safiport Erokspor’a 70-69 yenildi.

Maçın ilk periyodunda 27-21 önde olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibi Safiport Erokspor karşısında ilk yarıyı ise 43-39 geride tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da 62-57 geride kalan Denizli ekibi maçı 70-69 kaybetti. Daha önce ligi dokuzuncu sırada tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Denizli ekibi bu skorla 12 galibiyette kaldı. Play-Off biletini alan Erokspor ise 30 haftalık normal sezon sonunda 17 galibiyete ulaştı.

