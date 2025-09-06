Ernest Muçi Trabzon'da: İşte ilk sözleri

Ernest Muçi Trabzon'da: İşte ilk sözleri
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

''ÇOK HEYECANLIYIM''

Trabzon'a gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

''NE KADAR FAYDALI OLDUĞUMU GÖSTERMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM''

Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.

''GAYET İYİ BİR HOCA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

24 yaşındaki yıldız son olarak, "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

