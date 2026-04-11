Erling Moe'den Tedesco'ya olay cevap: Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse...

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe, maçtan sonra açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Moe, "Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik." yorumunda bulundu.

''FENERBAHÇE MAÇI HAK ETTİ''

Konuşmasını sürdüren Moe, "Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

İstifa etmeyeceğini belirten teknik adam, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Sezon bitince beni yargılayın. Biz ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

TEDESCO'YA TEPKİ: SAYGISIZCA

Tedesco'nun "Bu tarz 'küçük rakipler' bazen kalenin önüne otobüs çekebiliyor." sözlerine tepki gösteren Moe, "Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir. Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz." cevabını verdi.

''FENERBAHÇE SÖYLEDİKLERİ KADAR BÜYÜKSE''

Norveçli teknik direktör, "Görelim, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi! Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz." dedi.