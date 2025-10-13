Ergin Ataman'ı yıktılar: Çok kızdı

Ergin Ataman'ı yıktılar: Çok kızdı
Yayınlanma:
Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Olimpiakos'a yenildi. Ergin Ataman, oyuncularına kızdı.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, derbide Olimpiakos'a deplasmanda 90-86 yenildi.

Panathinaikos'a yıldız oyuncusu Kendrich Nunn'un sakatlığı nedeniyle oynamaması ağır darbe vurdu.

Ergin Ataman'ın takımına Shorts'ın 19 sayısı yetmedi. Cedi Osman 8 sayıda kalırken, maçın yıldızı Olimpiakos'tan Vezenov oldu. Vezenov, 22 sayı yaptı.

ERGİN ATAMAN: SORUMLULUK ALMALARI GEREKİYOR

Ergin Ataman maçtan sonra hem üzgün, hem de kızgındı.

Nunn'un yokluğunun kendisini şaşırttığını belirten Ataman, şunları söyledi:

"Olympiakos’un iki çok önemli oyuncusu Fournier ve Walkup yoktu. Bizim ise birimiz eksikti. Bu açıdan bir avantajımız vardı. Nunn’un yokluğu beni şaşırttı çünkü sabah bana dizinde ağrı hissettiğini ve riske girmek istemediğini söylediler, bu yüzden onu kadrodan çıkardık. Ama takım sadece Nunn’dan ibaret değil, böyle maçları kazanabilmek için diğer oyuncuların da sorumluluk alması gerekiyor.

Ergin Ataman'ın yıkan karar alındıErgin Ataman'ın yıkan karar alındı

Her iki takım da elinden geleni yaptı, maç tamamen mücadeleyle doluydu. Bizim açımızdan kalite olarak iyi bir maç değildi. Bazı oyuncularımızdan beklenen performansı alamadık. Osman, Grant, Mitoglou ve Rogkavopoulos’un birçok boş şutu kaçırdık. Ayrıca son dakikada skor 86-84 iken Sloukas’ın kritik şutunda da isabet bulamadık. Olympiakos’u tebrik ederim, kazandılar. Bizim de fırsatımız vardı. Tek olumlu şey, farkın yalnızca 4 sayı olması; bu farkı kendi sahamızda kapatabiliriz. Ancak galibiyet için birçok fırsatı değerlendiremedik".

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

