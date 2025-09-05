Ergin Ataman'dan sert tepki: Saygısızlık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, bir gün iznin ardından başantrenör Ergin Ataman yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Arena Riga'nın karşısında yer alan Olimpik Spor Merkezi'ndeki idmana tüm oyuncular katıldı.

Türkiye-İsveç müsabakası, yarın saat 12.00'de başlayacak.

ERGİN ATAMAN'DAN FIBA'YA TEPKİ

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maç öncesi yaptığı açıklamada FIBA'ya tepki gösterdi.

Ataman, şunları söyledi:

"Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA'nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00'de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00'te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez. Şu anda tek hayalim madalya aşamasına yükselmek. Sırbistan maçı bitti ve şimdi sadece yarın İsveç'i yenip çeyrek finale yükselmeye odaklanıyorum."