Ergin Ataman'dan görülmemiş çağrı

Yayınlanma:
12 Dev Adam adım adım Avrupa Şampiyonası'nda finale yürürken Ergin Ataman hava yolu şirketlerine seslendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) yarı final heyecanı yaklaşırken, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, kritik Yunanistan maçı öncesi taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.
12 Eylül Cuma günü Letonya’nın başkenti Riga’da oynanacak karşılaşma için Ataman, hava yolu şirketlerine çağrıda bulundu.

EK SEFER İSTEDİ

Ataman, yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Riga’ya ek seferler düzenleyerek taraftar desteğini artırmaya çalıştığını belirtti. Bu duruma karşılık olarak Türkiye’den de benzer bir mobilizasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı:

Hava yolu şirketlerimizin Riga’ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye’den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarihi bir yarı final maçı oynayacağız.
Taraftar desteği çok önemli.

24 YIL SONRA

24 yıl sonra yarı finale yükselen 12 Dev Adam, güçlü Yunanistan kadrosuna karşı sahaya çıkacak.
Ergin Ataman’ın Panathinaikos’tan tanıdığı birçok oyuncuya karşı mücadele edecek olması, karşılaşmaya ayrı bir anlam katıyor.
Tribün desteği ise bu zorlu eşleşmede belirleyici faktörlerden biri olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

