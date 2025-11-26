Ergin Ataman Obradovic'i yıktı

EuroLeague’de Panathinaikos, OAKA’da ağırladığı Partizan’ı farklı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Atina’da oynanan karşılaşmada Ergin Ataman’ın ekibi, Zeljko Obradovic’in Partizan’ını ikinci yarıda üstün oyunla yıktı.

Maç iyi başlayan Partizan ilk periyotta 4 sayılık farka ulaştı: 27-31.

Ancak Ergin Ataman'ın öğrencileri 2. çeyrekte üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 48-44 önde kapattı.

2. ve 3. çeyrekte de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Panathinaikos sahadan 91-69 üstün ayrıldı.

Panathinaikos, iç sahada oynadığı 6. maçında 5. galibiyetini elde etti.

İşte Panathinaikos’ta öne çıkan isimler:

Kendrick Nunn: 26 sayı ile maçın en skorer oyuncusu.

Kostas Sloukas: 10 asistle oyunu yönlendiren isim.

Kenneth Faried: 13 sayı katkısı.

Nikos Rogavopoulos: 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.

PARTIZAN BROWN İLE DİRENDİ

Sterling Brown: 16 sayı ile Partizan’da çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu.

Partizan, son 8 maçta 7. mağlubiyetini alarak 4-9’a geriledi.

Çeyrek skorları:

1. Çeyrek: 27-31

2. Çeyrek: 48-44

3. Çeyrek: 73-50

4. Çeyrek: 91-69

Panathinaikos 5 Aralık’ta Valencia’yı konuk edecek.

Partizan ise 4 Aralık’ta Bayern Münih’i ağırlayacak.

ERGİN ATAMAN FARKI

Ergin Ataman’ın Panathinaikos’u, güçlü rakibi Partizan karşısında ikinci yarıda sergilediği etkili oyunla farklı bir galibiyet alarak EuroLeague’de iddiasını sürdürdü.

OBRADOVIC YIKILDI: BİZ KÖTÜYDÜK

EuroLeague’de Panathinaikos’a 91-69 mağlup olan Partizan’ın koçu Zeljko Obradovic, takımının kötü gidişatını ve OAKA’daki atmosferi değerlendirdi.

Partizan, EuroLeague’de üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Son 8 maçta 7 yenilgi yaşayan Belgrad ekibi kötü bir dönemden geçiyor. Obradovic, maç sonrası oldukça hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.

Obradovic maç sonu büyük hayal kırıklığı yaşadı

İşte Obradovic’in açıklamaları:

Atmosfer basketbol oynamak için mükemmeldi.

İlk çeyrekten sonra bir tane bile üçlük attığımızı sanmıyorum. Sanırım 0/27 ile bitirdik. Nedenini bilmiyorum.

İlk yarıda iki takım da iyi oynadı. İkinci yarıda, ne yazık ki, kötü oynadık. Panathinaikos mükemmel oynadı, özellikle üçüncü çeyrekte.

Çok çalışmanın yeterli olduğunu düşünüyordum ama fikstür yoğun. Her şey motivasyon ve istekle ilgili.

Kötü oynadığında bile savaşacak karakterin varsa...

Obradovic, Panathinaikos taraftarlarının ve kulübün kendisine gösterdiği sıcak karşılamadan dolayı minnettarlığını dile getirdi: