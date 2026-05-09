Ergin Ataman: Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim

EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Panathinaikos, evinde İspanyol ekibi Valencia Basket’e 89-86’lık skorla mağlup oldu.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

‘’KONUŞURSAM PARA CEZASI ÖDEYECEĞİM’’

Ergin Ataman açıklamasında, "Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim. Sanırım şu ana kadar 35.000 euro ceza ödedim. Peki, benim teknik faul almamdan sonra ilk iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandığımız yönündeki bu açıklamalar için ne tür bir ceza verdiler? 'Hakemler bize maçı kazanmamız için yardım etti' demek ne anlama geliyor?" dedi.

‘’TEKRAR İZLEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM’’

Konuşmasını sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçta seri 2-2 oldu. Biz oradaki iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandık ama onlar buradaki iki maçı hiçbir şey olmadan, çok nazik hakemlerle kazandı. Bizim kulübemize, birimiz ayağa kalktı diye teknik faul çalındı. Peki onların kulübesi? Herkes sürekli ayakta. Maçı çok temiz şekilde kazandılar. Beşinci maçı oynamak için oraya gideceğiz ama herkese bugünkü maçı tekrar izlemelerini tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.