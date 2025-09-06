Ergin Ataman ateş püskürdü

Ergin Ataman ateş püskürdü
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'ya tepki gösterdi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, İsveç'i 85-79 yenerek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Maçı riske ettik, sonuna kadar riske ettik. Maça çok kötü başladık ama bu zaten beklediğim bir şeydi. İki gündür bunun için serzenişte bulunuyorum. Sporda vücut ritmi diye bir şey vardır. Siz grup birincisi olan bir takımın maçını sabah saat 12.00'ye koyarsanız tabii ki vücut ritmi olarak hiç alışık olmadığımız bir saat ve bu şekilde kötü başlayacağımızı maalesef bekliyordum. Zaten bunun tedirginliğini yaşıyordum.

FIBA'nın bu bize yaptığı ikinci saçmalık. Dünyanın en saçma şeyi bu. Bu kadar önemli bir organizasyonda, sabahın köründe oyuncuları buraya getirip saat 12.00'de böylesine önemli bir maçı oynamak...

İkinci yarı iyi başladık. Neticede konuştuk, toparlandık ama İsveç de havaya girdi. Özellikle ikili oyunlarda skor buldular. Hakanson çok isabetli üçlükler buldu, onu durdurmakta zorluk çektik. Neticede kazandık.

Bundan sonraki maçlar normal saatlerde oynanacak. Hedefimiz madalya. Hala devam ediyoruz. Bir kez daha buradan teessüf ediyorum, bu maçı saat 12.00'de oynattıkları için FIBA'ya. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar, yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

