Ergin Ataman 7 oyuncusuna rakip oldu

EuroBasket 2025'te Türkiye, yarı finalde Yunanistan'la karşılaşacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, çeyrek finalde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek 24 yıl sonra yeniden yarı finale yükseldi.
Alperen Şengün’ün triple-double performansı ve Furkan Korkmaz’ın kenardan verdiği katkı, millilerin galibiyetinde belirleyici oldu.

RAKİP YUNANİSTAN

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı nefesleri kesti. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadelede Yunanistan, Litvanya’yı 87-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Yunanistan, 12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi oldu. Kritik karşılaşma, 12 Eylül Cuma günü Arena Riga’da oynanacak.

Yunanistan, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek Litvanya’yı kontrol altında tuttu. NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Vasileios Toliopoulos 17 sayılık katkısıyla dikkat çekti. Tecrübeli isim Kostas Sloukas ise 11 sayıyla takımını destekledi. Yunanistan, periyotlar boyunca farkı koruyarak galibiyete ulaştı.

ERGİN ATAMAN'A 7 OYUNCUSU RAKİP OLDU

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Yunanistan’la olası eşleşme hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı:

ergin.jpg
Ergin Ataman Panathinaikos ile Euroleague şampiyonluğu yaşadı

Yarı final maçında Panathinaikos’tan 7 oyuncum olacak. Tüm Yunan halkına ve Yunan basketboluna karşı büyük hislerim var. O takımda beş oyuncum var, Olympiakos’tan, diğer takımlardan ve tabii ki Giannis’ten diğer tüm oyuncuları da tanıyorum.
Yunanistan şu anda belki de en iyi takım. Ve bir teknik direktör olarak, hiç kimse yarı finalde Yunanistan’a karşı oynamak istemez.

TARİHİ EŞLEŞME

Bu eşleşme sadece sportif değil, duygusal anlamda da büyük bir karşılaşma olacak. Ergin Ataman’ın Panathinaikos’ta çalıştırdığı oyuncularla rakip olması, sahadaki stratejiyi daha da ilginç hale getirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

