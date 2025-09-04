Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor’un taraftar grubu, iddiaya göre, maça saatler kala Giresun’da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından ağır yaralanan Samsunsporlu taraftar Ümit Çapkın (43), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zafer Erdoğan isyan etti

‘SAMSUNSPOR TARAFTARI, FAİR-PLAY RUHUNU HER DAİM YAŞATAN BİR TOPLULUKTUR’

Samsunspor taraftarları hakkında yapılan suçlamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan, “Son günlerde yaşanan üzücü olayın ardından şehrimiz, Samsunspor camiamız ve taraftarlarımız hakkında yapılan haksız yakıştırmalar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, hayatını kaybeden taraftarımızın gerçek bir Samsunspor sevdalısı olduğunu belirtir; kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Konu yargıya intikal etmiştir ve bağımsız Türk yargısına olan inancımız tamdır. Ayrıca olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu olay üzerinden tüm Samsunspor camiasını ve taraftarlarımızı hedef alan suçlamalar haksızdır ve asla kabul edilemez. Samsun halkı ve Samsunspor taraftarı, bugüne kadar hiçbir deplasmanda taşkınlık çıkarmamış, Samsun’a gelen misafirlerimizin huzurunu bozacak bir ortam oluşturmamıştır. Samsunspor taraftarı; fair-play ruhunu, dostluğu ve kardeşliği her daim yaşatan, şehrine ve takımına gönülden bağlı bir topluluktur. Yargıya taşınmış bir olay üzerinden koca bir camiaya ve şehre gölge düşürmek, saldırıda bulunmak ne vicdana ne de adalet anlayışına sığmaktadır. Samsunspor Kulübü olarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; dostluğu, centilmenliği ve kardeşliği yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.