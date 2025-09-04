Erdoğan isyan etti

Erdoğan isyan etti
Yayınlanma:
Trabzonspor maçı için deplasmana giden Samsunspor taraftarlarının, Giresun’da uğradığı silahlı saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Samsunspor Futbol A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Av. Zafer Erdoğan açıklama yaptı.​​​​​​​

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor’un taraftar grubu, iddiaya göre, maça saatler kala Giresun’da mola verdikleri bir restoranda silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından ağır yaralanan Samsunsporlu taraftar Ümit Çapkın (43), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Av. Zafer Erdoğan, “Konu yargıya intikal etmiştir ve bağımsız Türk yargısına olan inancımız tamdır. Ayrıca olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu olay üzerinden tüm Samsunspor camiasını ve taraftarlarımızı hedef alan suçlamalar haksızdır ve asla kabul edilemez. Samsun halkı ve Samsunspor taraftarı, bugüne kadar hiçbir deplasmanda taşkınlık çıkarmamış, Samsun’a gelen misafirlerimizin huzurunu bozacak bir ortam oluşturmamıştır” diye konuştu.

erdogan.jpeg
Zafer Erdoğan isyan etti

‘SAMSUNSPOR TARAFTARI, FAİR-PLAY RUHUNU HER DAİM YAŞATAN BİR TOPLULUKTUR’

Samsunspor taraftarları hakkında yapılan suçlamaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan, “Son günlerde yaşanan üzücü olayın ardından şehrimiz, Samsunspor camiamız ve taraftarlarımız hakkında yapılan haksız yakıştırmalar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, hayatını kaybeden taraftarımızın gerçek bir Samsunspor sevdalısı olduğunu belirtir; kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Konu yargıya intikal etmiştir ve bağımsız Türk yargısına olan inancımız tamdır. Ayrıca olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu olay üzerinden tüm Samsunspor camiasını ve taraftarlarımızı hedef alan suçlamalar haksızdır ve asla kabul edilemez. Samsun halkı ve Samsunspor taraftarı, bugüne kadar hiçbir deplasmanda taşkınlık çıkarmamış, Samsun’a gelen misafirlerimizin huzurunu bozacak bir ortam oluşturmamıştır. Samsunspor taraftarı; fair-play ruhunu, dostluğu ve kardeşliği her daim yaşatan, şehrine ve takımına gönülden bağlı bir topluluktur. Yargıya taşınmış bir olay üzerinden koca bir camiaya ve şehre gölge düşürmek, saldırıda bulunmak ne vicdana ne de adalet anlayışına sığmaktadır. Samsunspor Kulübü olarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; dostluğu, centilmenliği ve kardeşliği yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Spor
Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj: "Canım hocam" diyerek seslendi
Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj: "Canım hocam" diyerek seslendi
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı
"Galatasaray çuvalladı" dedi çıldırtacak futbolcuyu açıkladı