Enes Çelik tarih verdi: Transfer açıklaması yaptı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, 25 Haziran’a kadar transferlerin tamamlanacağını söyleyerek, “Kampa kadar tüm transferlerimizi bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

2. Lig’de şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor’da, taraftarların gözü kulağı yeni sezon planlamasına çevrildi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 1’inci Lig hazırlıkları ve transfer süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak yeşil-beyazlı camiaya net bir takvim verdi.

''GENİŞ VE CİDDİ BİR OYUNCU HAVUZUMUZ VAR''

Transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Çelik, kampa kadar kadronun şekilleneceğini vurgulayarak, "Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir izleme (scouting) sürecimiz var. Şu anda kampa kadar önümüzde 2 aylık bir süremiz bulunuyor. Bu süre zarfında tüm transferlerimizi açıklayacağız. Geniş ve ciddi bir oyuncu havuzumuz var. İçlerinden Bursaspor'un şartlarına ve ruhuna en uygun isimleri kadromuza katacağız” diye konuştu.

ENES ÇELİK TARİH VERDİ

Kampa tam kadro gitme hedeflerini yineleyen Enes Çelik, taraftarların transferlerin ne zaman biteceğine dair sorulan soruya ise net bir tarih vererek, “Haziran ayının 25'ine kadar bütün transferlerimiz takıma katılmış olacak. Yeni sezona, planladığımız güçlü kadroyla ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz” dedi. (DHA)

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Spor
Ahmet Çakar: Net bir penaltı
Ahmet Çakar: Net bir penaltı
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe kafilesine sürpriz karşılama
TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme
TFF Fenerbahçe'yi reddetti: Galatasaray derbisine saatler kala flaş gelişme