En-Nesyri kendine geldi

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de yaklaşık 40 gün süren gol sessizliğini Gaziantep FK deplasmanında bozdu. 27 Ekim’de oynanan karşılaşmada En-Nesyri, 5. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

21 DAKİKADA 2 GOL

Formunu yakalayan yıldız oyuncu, 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Gaziantep FK karşısında duble yaptı. Bu performans, En-Nesyri’nin son golünü attığı 17 Eylül’deki Alanyaspor maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadığı karşılaşma oldu.

Sezon istatistikleri

Süper Lig’de 10. hafta mücadelesi:

En-Nesyri: 2 gol

Fenerbahçe: Maça hızlı başladı, ilk gol 5. dakikada geldi.