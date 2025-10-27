En-Nesyri kendine geldi
Yayınlanma:
En - Nesyri gol hasretine son verdi: Gaziantep FK maçında duble yaptı.
Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig’de yaklaşık 40 gün süren gol sessizliğini Gaziantep FK deplasmanında bozdu. 27 Ekim’de oynanan karşılaşmada En-Nesyri, 5. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.
21 DAKİKADA 2 GOL
Formunu yakalayan yıldız oyuncu, 21. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Gaziantep FK karşısında duble yaptı. Bu performans, En-Nesyri’nin son golünü attığı 17 Eylül’deki Alanyaspor maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadığı karşılaşma oldu.
Sezon istatistikleri
Süper Lig’de 10. hafta mücadelesi:
En-Nesyri: 2 gol
Fenerbahçe: Maça hızlı başladı, ilk gol 5. dakikada geldi.