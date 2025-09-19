En fazla golü Galatasaray yedi: Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla tamamlandı. Gecenin maçlarında en çok golü Galatasaray yedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, 6 maçla tamamlandı.
Gecenin en çok gol yiyen takımı Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray oldu.
Ligde dün gece alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1
Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1
Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0
Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1
