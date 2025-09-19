En fazla golü Galatasaray yedi: Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

En fazla golü Galatasaray yedi: Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla tamamlandı. Gecenin maçlarında en çok golü Galatasaray yedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk hafta mücadelesi, 6 maçla tamamlandı.

Gecenin en çok gol yiyen takımı Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray oldu.

Ligde dün gece alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1

Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0

Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a tepki: Avrupa fatihi derler amaAhmet Çakar'dan Galatasaray'a tepki: Avrupa fatihi derler ama

Galatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladıGalatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Spor
Mustafa Çulcu Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı açıkladı
Mustafa Çulcu Frankfurt Galatasaray maçındaki skandalı açıkladı
İlkay Gündoğan'dan acı itiraf
İlkay Gündoğan'dan acı itiraf
Dursun Özbek'e seslendi: Okan Buruk'u kapının önüne koyarım
Dursun Özbek'e seslendi: Okan Buruk'u kapının önüne koyarım