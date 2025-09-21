Emre Belözoğlu'na şok: Üzgünüm

Emre Belözoğlu'na şok: Üzgünüm
Yayınlanma:
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncu değişiklikleri üzerinden değerlendirme yapmak çok kolay. Bugün aslında yaptığımız hamlelerin de karşılığını aldık. Benes, inanılmaz bir vuruş yaptı, saygı duymak lazım. Bunlar futbolda var.

Gerçekten iyi niyetimiz var. Hepimizin, oyuncuların da görebiliyorum, hangi görev verirsem vereyim. Ama ben oyuna biraz daha farklı bakıyorum. Yani oyunun içinde bazı oyuncuların belki size mevkileri değişik gelebiliyor ama ben oyunculardan istediğim verimi aldığım sürece onları o mevkide kullanmaya devam ederim."

Emre Belözoğlu galibiyet sonrası: Acı çekeceğizEmre Belözoğlu galibiyet sonrası: Acı çekeceğiz

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Spor
Galatasaray'ın sakladığı yeni transfer Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı
Galatasaray'ın sakladığı yeni transfer Galatasaray Adası'nda ortaya çıktı
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de seçimi kazanacak ismi açıkladı
Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de seçimi kazanacak ismi açıkladı
Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler sözleri: Akıllara zarar
Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler sözleri: Akıllara zarar