Emre Belözoğlu'na şok: Üzgünüm

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm çünkü oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. Yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Oyuncu değişiklikleri üzerinden değerlendirme yapmak çok kolay. Bugün aslında yaptığımız hamlelerin de karşılığını aldık. Benes, inanılmaz bir vuruş yaptı, saygı duymak lazım. Bunlar futbolda var.

Gerçekten iyi niyetimiz var. Hepimizin, oyuncuların da görebiliyorum, hangi görev verirsem vereyim. Ama ben oyuna biraz daha farklı bakıyorum. Yani oyunun içinde bazı oyuncuların belki size mevkileri değişik gelebiliyor ama ben oyunculardan istediğim verimi aldığım sürece onları o mevkide kullanmaya devam ederim."

