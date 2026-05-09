Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı yok

Kasımpaşa Gençlerbirliği deplasmanında 3-2 kaybetti. Süper Lig’de Gençlerbirliği deplasmanında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacak.

KASIMPAŞA’YA KRİTİK EKSİK

İstanbul ekibi, ligin son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile karşılaşacak. Belözoğlu’nun kulübede olmayışı, Kasımpaşa için önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor.

Gençlerbirliği: 3 - Kasımpaşa: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Diabate), Koita (Dk. 14 Cihan Çanak)

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Becao, Arous, Frimpong, Kerem Demirbay (Dk. 79 Allevinah), Baldursson (Dk. 88 Gueye), İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 79 Cenk Tosun), Ben Ouanes (Dk. 64 Cafu), Benedyczak

Goller: Dk. 1 ve 12 (Penaltıdan) Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 42 Traore, Dk. 45+4 Goutas, Dk. 70 Tongya (Penaltıdan) (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zuzek, Dk. 10 Tongya, Dk. 45+7 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 25 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 40 Ben Ouanes, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Kerem Demirbay, Dk. 73 Becao, Dk. 74 Cafu, Dk. 90+4 Cenk Tosun, Dk. 90+6 Arous, Dk. 90+7 Gianniotis, Dk. 90+7 Benedyczak (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

SEZONUN SON MAÇI

Bu karşılaşma, hem Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda hem de Kasımpaşa’nın ligdeki konumu açısından kritik bir öneme sahip olacak.